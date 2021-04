© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: dal 29 aprile riapertura bar e discoteche per i vaccinati - La regione amministrativa speciale (Ras) di Hong Kong riaprirà bar e discoteche dal 29 aprile per le persone che sono state vaccinate e che possono essere monitorate tramite un'applicazione di telefonia mobile del governo. Lo ha dichiarato oggi la segretaria per la Salute, Sophia Chan, in una conferenza stampa. Chan ha spiegato che “le misure saranno estese agli stabilimenti balneari e alle sale karaoke e consentiranno ai locali di rimanere aperti fino alle 2”. In base alle nuove regole, “i ristoranti della città potranno aumentare il numero di clienti per tavolo, da quattro a sei, a condizione che anche il personale e i clienti abbiano ricevuto la prima dose di vaccino”, ha spiegato Chan. “I clienti potranno cenare fino a mezzanotte e i ristoranti allestiranno diverse aree per i clienti non vaccinati, che potranno cenare col limite di quattro persone a un tavolo”, ha evidenziato la segretaria. (segue) (Res)