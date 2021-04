© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: autorizzato l’uso di emergenza del vaccino russo Sputnik V - La Direzione generale dell’amministrazione dei farmaci (Dgda) del Bangladesh ha autorizzato oggi l’uso di emergenza del vaccino russo Sputnik V. “Ora non c’è alcun ostacolo legale all’importazione o all’uso di questo vaccino. Se il Bangladesh vuole acquistarlo, la Russia lo fornirà il mese prossimo”, ha dichiarato il direttore dell’ente, Mahbubur Rahman, all’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”) dopo l’approvazione. Lo Sputnik, sviluppato dall’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja di Mosca con i finanziamenti del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), è basato su vettori adenovirali umani ed è stato approvato in oltre 60 Paesi. Il prodotto ha un’elevata efficacia protettiva, del 91,6 per cento, secondo un recente studio pubblicato sull’autorevole rivista scientifica “The Lancet”. (segue) (Res)