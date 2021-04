Turchia: parlamento turco condanna riconoscimento genocidio armeno da parte di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grande assemblea della Turchia, il parlamento di Ankara, ha approvato oggi una dichiarazione congiunta di condanna nei confronti del riconoscimento del genocidio armeno da parte del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. "Come Grande Assemblea Nazionale della Turchia, condanniamo fermamente le osservazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden espresse nella dichiarazione datata 24 aprile 2021 per adottare le affermazioni delle lobby armene sugli eventi del 1915", si legge nella dichiarazione del parlamento turco. "Respingiamo fermamente queste calunnie infondate, che non hanno altro significato se non la distorsione della storia per motivazioni politiche”, affermano i parlamentari. La Grande assemblea di Turchia ha invitato Biden a “correggere il suo errore modificando” le sue osservazioni sugli eventi del 1915. "Chiediamo a Biden di sostenere i popoli turchi e armeni a vivere in pace, stabilità e sicurezza", precisa la dichiarazione. (Tua)