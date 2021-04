I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Commissione mista Jcpoa, decisa "accelerazione" ripristino accordo nucleare - I partecipanti ai colloqui attualmente in corso a Vienna, in Austria, per il ripristino dell’accordo sul nucleare iraniano, noto ufficialmente come Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa), hanno deciso di “accelerare il processo”. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter l’ambasciatore della Russia presso le organizzazioni internazionali nella capitale austriaca, Mikhail Ulyanov, in riferimento all’incontro ufficiale della Commissione mista del Jcpoa, tenuto quest’oggi. “Le discussioni hanno dimostrato che i partecipanti sono guidati da uno scopo, che è il pieno ripristino dell’accordo sul nucleare nella sua forma originaria”, ha scritto il diplomatico. “E’ stato deciso di accelerare il processo”, conclude Ulyanov. (segue) (Res)