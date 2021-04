© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ambasciatore Usa Tueller, pasdaran iraniani dettano agenda gruppi armati nel Paese - Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica dell’Iran (i cosiddetti pasdaran) detta “l’agenda” di diversi gruppi armati operativi in Iraq, le cui attività “minano l’autorità” dello Stato iracheno. Lo ha detto l’ambasciatore statunitense in Iraq, Matthew Tueller, intervistato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “Le armi utilizzate negli attacchi contro di noi sono di fabbricazione iraniana”, ha detto Tueller. “Le agende delle milizie in Iraq provengono dai Guardiani della Rivoluzione iraniana”, ha proseguito, sottolineando che “le attività delle milizie minano l’autorità dello Stato iracheno”. Il diplomatico ha inoltre condannato “gli atti delle milizie contro la regione del Kurdistan”, facendo riferimento ai recenti attacchi condotti da ignoti contro l’aeroporto internazionale di Erbil, l’ultimo dei quali è avvenuto lo scorso 14 aprile. L’ambasciatore ha ribadito all’emittente la posizione degli Usa “contro” le attività dell’Iran, finché “non cambierà atteggiamento”. “Non intendiamo interrompere le relazioni con l’Iraq e l’Iran, ma queste relazioni devono essere costruite sul rispetto della sovranità tra le parti, e non deve esserci alcuna intrusione negli affari dell’altro”, ha proseguito. Tueller ha anche ribadito il rifiuto di “qualsiasi interferenza estera negli affari dell’Iraq”, sottolineando anche che Washington “non chiuderà” la sua ambasciata a Baghdad. (segue) (Res)