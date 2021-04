I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: premier Al Kadhimi, in corso “valutazione” ministri, presto “decisioni difficili” - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha alluso alla possibilità di un rimpasto di governo facendo riferimento a una “valutazione” dei ministri, attualmente in corso, e alla necessità di prendere “decisioni difficili” per correggere la situazione. Il premier iracheno lo ha detto durante la sessione settimanale del Consiglio dei ministri, nella capitale Baghdad. “Abbiamo valutazioni di ministri e funzionari e prenderemo decisioni difficili: il nostro scopo è servire i figli del nostro popolo e correggere la situazione, per arrivare a elezioni anticipate trasparenti”, ha detto il capo del governo. “I ministri devono recarsi presso i loro dipartimenti e iniziare a lavorare sul campo per seguire i bisogni dei cittadini, risolvere problemi e facilitare procedure, oltre che correggere le misure di sicurezza in tutti gli edifici”, ha proseguito, sottolineando che “i ministri devono ricordarsi di essere arrivati per ragioni di servizio, per servire i figli del nostro popolo, non per fini politici (…), e non devono sfruttare i loro dicasteri per fini politici”. (segue) (Res)