- Migranti: Turchia, Guardia costiera recupera 248 persone nel Mar Egeo - La Guardia costiera turca ha recuperato nelle ultime ore 248 migranti, nel corso di almeno sei operazioni condotte al largo delle province di Mugla, Canakkale, Balikesir e Smirne, nel Mar Egeo. Secondo il quotidiano turco “Daily Sabah”, un primo recupero di otto persone è avvenuto al largo della costa del distretto di Marmaris, nella provincia sud-occidentale di Mugla. Altri 44 migranti sono stati trovati in un’imbarcazione al largo della costa di Canakkale, nel nord-ovest del Paese. Presso l’isola greca di Lesbo, nel nord-ovest del Paese, sono state recuperate altre 44 persone, mentre le forze turche hanno soccorso 137 irregolari in tre distinte operazioni al largo della costa di Smirne. In un primo momento tre gommoni, con a bordo 86 persone, sono stati avvistati al largo di Denizkoy, nel distretto di Dikili; altri 23 sono stati recuperati al largo di Capo Aslan, presso Foca, e infine 28 persone sono state sbarcate da un gommone individuato al largo di Capo Karaabdullah. Secondo i media turchi, tutti i migranti portati a terra erano stati in precedenza respinti nelle acque territoriali turche dalla Guardia costiera greca. (segue) (Res)