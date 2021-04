Alitalia: sindacati, subito nuova compagnia con dimensionamento degno di questo nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riteniamo un approccio corretto quello dato oggi in audizione parlamentare dall'amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, rispetto al mantenimento dell'unicità del perimetro aziendale della compagnia di bandiera, con all'interno le attività di volo, manutenzione ed handling. A sostenerlo le segreterie nazionali del trasporto aereo di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. “Positivo anche l'impegno annunciato sull'avvio di un progetto per le attività cargo come da noi più volte richiesto, ma ora è necessario che gli impegni si trasformino in fatti: il governo rompa immediatamente e finalmente gli indugi e permetta l'avvio del progetto industriale approvato con il decreto Rilancio ormai un anno fa”, scrivono i sindacati, esortando il governo a mettere in campo un tavolo di confronto in cui dovranno essere sciolti i nodi relativamente al corretto dimensionamento della flotta che dovrà avere dimensioni ed investimenti idonei a competere sul mercato, al mantenimento dei livelli occupazionali ed anche però ad un sistema di regole equo, che permetta alla compagnia di bandiera di decollare con le stesse opportunità delle altre compagnie europee. “Riteniamo inaccettabile ed irrispettoso nei confronti dei lavoratori l'ennesimo ritardo nel pagamento degli stipendi da parte dell'amministrazione straordinaria, nonostante il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti avesse garantito l'erogazione degli stessi con tempistica regolare”, concludono. (Com)