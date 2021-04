© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scendono a 359 i cittadini attualmente positivi al Covid-19 nel Comune di Pomezia, di cui 34 ricoverati presso strutture ospedaliere e 325 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 3.074. Sono 15 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). Da inizio pandemia sono 38 le morti per Covid nel Comune di Pomezia. (Com)