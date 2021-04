Migranti: Ocean Viking soccorre 236 persone al largo della Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave Ocean Viking dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee ha soccorso due gommoni sovraffollati in acque internazionali, a 32 miglia nautiche da Zawiyah, in Libia. Lo rende noto la stessa Ong su Twitter, pubblicando al riguardo alcune immagini delle operazioni di soccorso. “Diversi sopravvissuti erano deboli e disidratati ed ora si stanno riprendendo. Alcune donne hanno subito ustioni da carburante e inalato del fumo. Presenti a bordo anche 114 minori non accompagnati”, aggiunge la Ong. (Res)