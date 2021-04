Cannabis: Dadone su De Benedetto, giorno storico, in Italia rifiuto pregiudiziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un giorno "storico". Lo afferma su Facebook la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone. Walter De Benedetto "aveva allestito una serra di marijuana per usare la sostanza a scopo terapeutico e lenire i dolori. 'Quella serra non era reato' e quindi oggi è arrivata l'assoluzione perché 'il fatto non sussiste'. In Italia ad oggi i malati sono costretti a battaglie legali perché abbiamo troppi legislatori che rifiutano pregiudizialmente un confronto nel merito", sottolinea la ministra, che aggiunge: "Oggi mi sento di festeggiare questa sentenza e lo faccio con un test antidroga del capello. Invito per l'ennesima volta a un atto di coerenza pubblica i detrattori della legalizzazione della marijuana che ritengono 'cattivi maestri' quelli a favore. Abbiate un filo di coerenza e fatelo anche voi dimostrando che non c'è ipocrisia in questa vostra posizione". (Rin)