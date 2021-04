Credito: CaixaBank riduce da 8.291 a 7.791 il numero di licenziamenti nel piano aggiustamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola CaixaBank avrebbe ridotto di 500 il numero di licenziamenti previsti nel primo piano presentato ai sindacati, portando il numero complessivo da 8.291 a 7.791. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", la banca avrebbe proposto alle sigle sindacali di trasferire quei 500 dipendenti in filiali del gruppo, la maggior parte dei quali andrebbero a CaixaBank Tech, che gestisce l'infrastruttura It dell'entità e sviluppa progetti relativi alla trasformazione digitale. L'istituto di credito ha rassicurato le parti sociali che la volontarietà sarà il criterio preferenziale che si seguirà per il piano di aggiustamento dell'organico. Tuttavia, la Confederazione sindacale spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) ha accusato CaixaBank di "manipolare" i dati per giustificare le misure proposte ed ha preannunciato una serie di mobilitazioni.(Spm)