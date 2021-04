Nepal: Commissione nazionale diritti umani, relatori Onu preoccupati per procedure nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di relatori speciali dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per l’indipendenza della Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc) del Nepal dopo alcune recenti nomine e ha esortato il governo ad allineare le procedure ai parametri internazionali. “Siamo profondamente preoccupati che il processo di nomina non sia in linea con gli standard internazionali e che metta a repentaglio l’indipendenza, l’integrità e la legittimità dell’Nhrc, cosa che limita la capacità del popolo del Nepal di accedere a rimedi appropriati per presunte violazioni dei diritti umani”, hanno sintetizzato gli esperti, per poi spiegare che non sono stati rispettati i requisiti essenziali dei Principi di Parigi, che definiscono gli standard internazionali minimi per le istituzioni nazionali per i diritti umani. (segue) (Res)