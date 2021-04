Nepal: Commissione nazionale diritti umani, relatori Onu preoccupati per procedure nomine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, secondo gli esperti, non sono state seguite le linee guida del Sottocomitato per l’accreditamento (Sca) dell’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani. Inoltre, sono state disattese alcune disposizioni della Costituzione nepalese e sono state evitate le audizioni parlamentari. I relatori hanno sottolineato l’importanza di un’istituzione nazionale indipendente e imparziale per i diritti umani, soprattutto in un Paese, come il Nepal, che ha vissuto un conflitto civile e sta gestendo con fatica la cosiddetta giustizia di transizione, quell’insieme di misure giudiziarie e non giudiziarie volte a far fronte a un’eredità di violazioni diffuse. (segue) (Res)