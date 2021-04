Nepal: Commissione nazionale diritti umani, relatori Onu preoccupati per procedure nomine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nomine per le quali i relatori hanno espresso preoccupazione risalgono a febbraio. Cinque commissari sono stati nominati su raccomandazione del Consiglio costituzionale. Il Consiglio è presieduto dal primo ministro e comprende tra i suoi membri il giudice capo e il presidente, il vicepresidente e il leader dell’opposizione dell’Assemblea nazionale (camera alta); è deputato a raccomandare le nomine dei organi costituzionali, che devono essere confermate in audizioni parlamentari. Tuttavia a dicembre, con un decreto, sono state introdotte modifiche che hanno permesso al Consiglio di tenere riunioni senza quorum e prendere decisioni a maggioranza semplice. Inoltre, poiché la Camera dei rappresentanti (camera bassa) era stata sciolta non si sono tenute le audizioni. La Corte suprema ha poi annullato lo scioglimento della Camera mentre sta ancora valutando i ricorsi contro il decreto riguardante il Consiglio costituzionale e le sue nomine. (segue) (Res)