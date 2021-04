Corea del Sud-Danimarca: colloquio telefonico tra ministri degli Esteri, focus su Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Chung Eui-yong, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo della Danimarca, Jeppe Kofod, durante il quale ha condiviso le preoccupazioni di Seul per la decisione del Giappone di riversare nel Pacifico le acque contaminate dell’impianto nucleare di Fukushima. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap”, secondo cui il capo della diplomazia di Copenaghen ha sottolineato nella circostanza la necessità di “trasparenza, responsabilità e impegno internazionale sulle questioni ambientali marittime”. I due ministri hanno anche stabilito di rafforzare le relazioni bilaterali sulla base del Piano d’azione congiunta 2021-2024, che regola il partenariato strategico tra i due Paesi in materia politica, economica, scientifica e ambientale. Chung e Kofod si sono poi ripromessi di collaborare per il prossimo summit virtuale Partnering for Green Growth and the Global Goals (P4G), in programma a Seul dal 30 al 31 maggio, evento di cui la Danimarca ha ospitato il vertice inaugurale nel 2018. (Res)