No Tav: De Corato, centri sociali sempre padroni in città

- "Stamattina 5 attivisti No Tav nella stazione FS di Porta Romana a Milano hanno bloccato i binari del treno con uno striscione e danneggiato anche il vetro della motrice pronta a ripartire. Come logico aspettarsi, l'atto vandalico ha portato a ritardi su tutta la linea S9, Albairate-Saronno". Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato. "Esprimo la mia vicinanza al macchinista aggredito dai teppisti. C'è da augurarsi che questi militanti dei centri sociali vengano individuati e che si notifichino loro i danni dei ritardi dell'intera linea, procedendo poi alla denuncia almeno per interruzione di pubblico servizio. Ricordo che tutto il mondo dei centri sociali ha sempre solidarizzato con i no-global della Val di Susa. E non posso dimenticare come l'attuale Sindaco di Milano, Beppe Sala, in 5 anni di suo mandato non abbia mai condannato quanto fatto dagli antagonisti milanesi. Ha sempre preferito voltare la testa dalla parte opposta, anzi, è addirittura arrivato ad elogiare alcune loro iniziative e a farsi fotografare con loro. Oggi sono sicuro di una cosa: da Palazzo Marino non arriverà alcuna parola di condanna dell'episodio. Questo non certo per pigrizia o perché quanto accaduto sia di poco conto, ma per un tacito patto con queste realtà milanesi, probabilmente utili alle prossime elezioni comunali", conclude De Corato. (Com)