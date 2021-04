Roma: Atac, nessun ruolo su scelte campagne pubblicitarie sui bus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac "non gestisce le affissioni pubblicitarie sui bus e di conseguenza non sceglie le campagne ospitate sui propri mezzi. L'attività, infatti, è gestita da un concessionario, Igp Decaux, che si è aggiudicato la gara per la gestione degli questi spazi pubblicitari". "Tale precisazione - si legge in una nota di Atac - è necessaria, visto che recenti notizie di stampa attribuiscono ad Atac la responsabilità di aver ospitato sui propri bus la pubblicità di un'impresa che promuove la vendita di cannabis legale. Trattandosi di attività riconosciuta dalle norme, Atac non può in alcun modo intervenire sulle scelte del concessionario, che ricadono nell'ambito della libertà d'impresa e sono tutelate dai contratti. Tanto che la stessa campagna è stata pianificata dal concessionario anche su Milano e Firenze. È quindi del tutto improprio attribuire ad Atac eventuali responsabilità sulle scelte operate da suoi concessionari". (Com)