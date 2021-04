Albania: premier greco Mitsotakis si congratula con omologo Rama per vittoria elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo albanese Edi Rama congratulandosi con lui per la vittoria alle elezioni parlamentari del 25 aprile. Con lo spoglio ormai a oltre il 90 per cento, l’esito delle elezioni parlamentari mostra chiaramente la vittoria del Partito socialista del premier Edi Rama. Quest’ultimo conquista così il terzo mandato consecutivo a governare il Paese grazie ad un risultato in linea con quello di quattro anni fa. Al momento i socialisti avrebbero 73 seggi contro i 74 della legislatura appena conclusasi, con un risultato che si aggira attorno al 48 per cento. Lo stesso Rama ha invitato su Facebook la base del suo partito a festeggiare la vittoria alle ore 18 presso piazza Skanderberg a Tirana per "celebrare la vittoria". (Gra)