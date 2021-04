Recovery: Nesci (M5s), per Sud oltre 200 miliardi in 6 anni, occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è un'occasione di rilancio senza precedenti per l'Italia e per il Sud: grazie all'insistenza del M5s e del ministero del Sud abbiamo ottenuto il risultato di superare quota 34 per cento e di destinare al Mezzogiorno il 40 per cento delle risorse, per un importo pari a 82 miliardi di investimenti. Così in una nota Dalila Nesci, sottosegretario pentastellato al ministero per il Sud. “A questi si aggiungono naturalmente i fondi europei del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, pari a 54 miliardi; le risorse nazionali del Fondo di sviluppo e coesione per lo stesso periodo, pari ad altri 58 miliardi; e infine gli 8,5 miliardi del React Eu destinati al Sud, sui 13 totali; si tratta dunque di un piano da oltre 200 miliardi in appena sei esercizi finanziari”, ha detto, aggiungendo che sarà compito della pubblica amministrazione spendere questi soldi fino all'ultimo centesimo, con rapidità ed efficienza. “Presto arriveranno 2.800 assunzioni di personale tecnico, anche in questo caso con particolare attenzione per il Mezzogiorno: ultimo, ma non per importanza, il tema del vincolo di destinazione territoriale dei bandi di gara, che saranno gestiti dai singoli ministeri e attraverso i quali le risorse per il Sud potrebbero aumentare ulteriormente", conclude. (Com)