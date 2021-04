Recovery: Catalfo (M5s), misure lavoro in continuità con Conte II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori, già introdotto nell'ultima legge di bilancio, al Piano nazionale nuove competenze: in tema di misure per l'occupazione e l'inclusione sociale, il Pnrr ripropone le linee di intervento da me individuate come prioritarie e inserite da ministro del Lavoro del governo Conte II. Lo afferma in una nota l'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo (M5s). "Sul fronte della lotta al sommerso, che andrebbe finanziata con maggiori risorse, c'è continuità con il piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, approvato lo scorso anno durante il mio mandato", ha detto, sottolineando la necessità di una riforma per rendere universali gli ammortizzatori sociali e istituire il salario minimo, garantendo a tutti quei lavoratori che oggi sono sottopagati una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, in linea con il dettato costituzionale. (Com)