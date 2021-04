Ruby Ter: difesa Berlusconi deposita istanza legittimo impedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa di Silvio Berlusconi ha depositato un'istanza di legittimo impedimento nell'ambito del processo Ruby Ter in corso a Milano a carico dell'ex presidente del Consiglio e altre 28 persone. Per questo motivo l'udienza prevista per domani matti in una delle due aule allestite alla Fiera Milano City si terrà al Palazzo di Giustizia davanti al collegio Tremolada-Gallina-Pucci della settima sezione penale solo per discutere sulla richiesta avanzata dall'avvocato Federico Cecconi e aggiornare il dibattimento a nuova data. Stando al calendario fissato nella precedente udienza domani sarebbe dovuto comparire sul banco dei testimoni un ufficiale di Polizia giudiziaria.(Rem)