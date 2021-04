Russia: Servizio antimonopoli ha multato Apple per 12 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale antimonopoli(Fas) della Russia ha multato Apple per oltre 12 milioni di dollari per abuso di posizione dominante sul mercato. Nell'agosto scorso, il Fas aveva stabilito che Apple ha violato le normative nazionale in tema di antimonopolio nel mercato della distribuzione di app in due casi: avere barriere per gli sviluppatori di app per il controllo parentale e non avere regole chiare per l'approvazione delle applicazioni sull'app store. Il caso contro Apple è stato aperto su richiesta della società di sicurezza informatica russa Kaspersky Lab che ha affermato che la sua versione del programma di controllo parentale, Kaspersky Safe Kids (Ksk), è stata rifiutata da Apple, che ha introdotto a sua volta una app simile chiamata Screen Time. Secondo il Fas, Apple ha costantemente limitato gli strumenti per lo sviluppo di app per il controllo parentale da ottobre 2018.(Rum)