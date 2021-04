Recovery: in Aula Senato 34 iscritti a discussione generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 34 i senatori iscritti a parlare in Aula alla discussione generale sul Recovery plan che si svolgerà dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. La seduta sarà sospesa alle 18.30 per la sanificazione dell'Aula. Alle 19.30 è in programma la replica di Draghi. A seguire ci saranno le dichiarazioni di voto e la votazione sulle risoluzioni. Tra gli iscritti a parlare ci sono anche i senatori a vita Elena Cattaneo e Mario Monti. Alle 18.15 interverrà il segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, prenderà la parola durante le dichiarazioni di voto, alle 18.45. (Rin)