India: Covid, governo spagnolo invierà 7 tonnellate di aiuti medici

- La Spagna invierà nei prossimi giorni sette tonnellate di aiuti medici all'India che sta vivendo una fase particolarmente complessa a causa della pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri, Arancha González Laya, ricordando che questa settimana sono state inviate sei tonnellate di materiali ed attrezzature mediche in Brasile. Dall'Unione europea e da diversi Paesi membri sono giunti all'India messaggi di solidarietà e sono in arrivo aiuti. Da parte della Francia si attendono, a partire da oggi, otto generatori di ossigeno, ciascuno in grado di rifornire 250 posti letto, contenitori per l’ossigeno liquido, 28 respiratori e 200 pompe per infusione a siringa. L'Irlanda ha annunciato che invierà 700 concentratori di ossigeno, dispositivi in grado di produrre ossigeno a partire dall’ambiente circostante. (segue) (Spm)