India: Covid, governo spagnolo invierà 7 tonnellate di aiuti medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli Stati Uniti, il Regno Unito, gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e altri Paesi si sono attivati. Oggi un volo Lufthansa è atterrato a Nuova Delhi con forniture sanitarie, tra le quali cento ventilatori polmonari e 95 concentratori di ossigeno, provenienti dal Regno Unito. Ieri nella capitale indiana sono arrivati 318 concentratori dagli Usa, prima di una serie di spedizioni che comprenderanno farmaci, kit per test diagnostici rapidi, ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuale, oltre alla collaborazione di esperti delle agenzie Center for Disease Control (Cdc) e Usaid. Il 25 aprile, inoltre, dopo un colloquio tra il consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense, Jake Sullivan, e l’omologo indiano, Ajit Doval, Washington ha annunciato che gli Stati Uniti “hanno identificato fonti di materie prime specifiche urgentemente necessarie per la produzione indiana del vaccino Covishield che saranno rese immediatamente disponibili per l’India”. (Spm)