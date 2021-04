Covid: Monti (Lega), visite agli ospiti delle Rsa, servono linee guida nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho scritto personalmente al ministro della salute, Roberto Speranza, in sintonia con la vicepresidente Moratti, per chiedere che vengano emanate apposite linee guida nazionali per organizzare le visite agli ospiti delle Rsa da parte di soggetti che a loro volta abbiano completato il ciclo vaccinale. Un atto dovuto, dopo più di un anno di severe restrizioni, tenuto conto dell'evolversi in maniera assolutamente positiva della campagna di immunizzazioni dei degenti e del personale". Ad annunciarlo in una nota Emanuele Monti, presidente leghista della commissione sanità e politiche sociali al Pirellone. "Ad oggi il Dpcm del 2 marzo concede la facoltà alle direzioni sanitarie di derogare alle restrizioni, laddove siano state attuate misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Una misura troppo stringente e che scarica la responsabilità sugli enti gestori. Chiediamo – aggiunge Monti – che il ministero emani un provvedimento che faccia chiarezza sulle misure organizzative necessarie per favorire le riaperture e un graduale ritorno alla normalità. A tal proposito, chiediamo che il requisito per far visita ai degenti sia quello di aver completato il ciclo vaccinale. Mi auguro che il ministro Speranza accolga questo accorato appello che rappresenta la voce dei tanti rappresentati del settore sociosanitario e delle famiglie degli ospiti" conclude Monti.(Com)