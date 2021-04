Lavoro: Viscomi (Pd), con Pnrr ci sono le risorse, è tempo di modernizzare il sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le audizioni oggi svolte nell'ambito della indagine conoscitiva sulla nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro (di rappresentanti Cna, Confartigianato, CasArtigiani e Confesercenti) "segnalano debolezze e opportunità di un tessuto imprenditoriale fatto di piccole e piccolissime imprese, attività artigiane ed esercizi commerciali di prossimità". Così il deputato Antonio Viscomi, capogruppo Pd in Commissione Lavoro. "Per contrastare le debolezze di sistema e sostenere le opportunità di lavoro - continua - abbiamo bisogno di radicare processi diffusi di innovazione organizzativa, di disegnare politiche di attivazione dei lavoratori al fine di sostenere la transizione ecologica e digitale delle stesse imprese anche con la formazione continua e il miglioramento delle competenze professionali di tutti gli interessati (lavoratori dipendenti, autonomi e anche imprenditori), di valorizzare le esperienze bilaterali di intervento anche al fine di implementare nuove forme di protezione sociale a carattere universale. Con l'approvazione del Pnrr abbiamo le risorse. Ora è il tempo di modernizzare il sistema". (Com)