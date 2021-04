Italia-Serbia: Lamorgese incontra omologo Vulin, confronto su migrazione e collaborazione polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un incontro in video conferenza con il ministro dell’Interno della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vulin, "nel corso del quale sono stati affrontati i temi di comune interesse tra i due Paesi, a partire da quelli riguardanti i flussi migratori lungo la rotta balcanica e la collaborazione tra le rispettive forze di polizia". Lo afferma una nota del ministero dell'Interno. La titolare del Viminale, "nel confermare l’impegno dell’Italia nel percorso di adesione della Serbia all’Unione europea, ha ribadito all’interlocutore serbo la volontà di intensificare e sviluppare la cooperazione tra i due ministeri nel settore Affari interni, esprimendo la sua soddisfazione perché, in materia di contrasto al traffico internazionale di droga, è giunta ormai alla conclusione la fase di negoziazione di un accordo di rafforzamento delle attività investigative", conclude la nota del Viminale. (Com)