M5s: Gallo, Movimento ora lanci un processo di liberazione della società (2)

- Gallo ha proseguito: "In Italia l’Istat calcola il Bes – Benessere Equo e Sostenibile – e ci mostra già oggi una mappa dell’Italia dove esistono ecosistemi ricchi di benessere, ecosistemi equilibrati e sostenibili ed altri totalmente deprivati di benessere, con vivibilità insostenibile e ricchi di disuguaglianze". Il deputato pentastellato ha aggiunto: "Negli spazi delle disuguaglianze e della devastazione deve diventare protagonista un esercito di cittadini liberati dal legame tra reddito e lavoro per creare il legame reddito-vita, il legame reddito-natura, il legame reddito-società, il legame reddito-conoscenza. Lo si fa con il reddito universale capace di coesistere e integrare i redditi saltuari, precari e part time, con il servizio civile universale, e con una rivoluzione nelle scuole e nelle università". Infine Luigi Gallo ha concluso: " È l’unica nostra strada di sopravvivenza e anche l’unica strada per un benessere sostenibile". (Ren)