Sardegna: bancarotta fraudolenta per oltre 15 milioni, nei guai 7 responsabili di due società del Sulcis (2)

- Il collaudato meccanismo di distrazione prevedeva, oltre al finanziamento delle società costituite oltreconfine mediante il trasferimento di ingenti somme di denaro, operazioni di vendita di macchinari e il successivo riacquisto o noleggio di costose macchine operatrici. Altre pratiche si fondavano, essenzialmente, sull'utilizzo improprio del personale per attività svolte in un cantiere per la costruzione di strade in Zambia ed in una stazione di confezionamento del calcestruzzo a Meknes in Marocco (da qui il nome dell'operazione). Gli investigatori della Tenenza di Iglesias hanno anche accertato che le operazioni venivano documentate attraverso l'utilizzo di fatture "gonfiate" o, nei casi più gravi, totalmente false. A fronte di un dissesto finanziario ben più ampio, le attività investigative hanno consentito di accertare la distrazione patrimoniale per oltre 15.000.000 di euro e di proporre il sequestro per equivalente delle risorse illecitamente sottratte. (Rsc)