Perù: presidenziali, Keiko Fujimori garantisce premier non fujimorista (2)

- Il candidato di sinistra alle elezioni presidenziali in Perù Pedro Castillo, che ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali tenute l’11 aprile, otterrebbe il 35,5 per cento dei voti al ballottaggio in programma il 6 giugno. È quanto emerge da un sondaggio condotto dalla Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi), secondo cui la candidata di Forza popolare (Fp) Keiko Fujimori, arrivata seconda, otterrebbe solo il 23,1 per cento delle preferenze. Secondo lo studio, pubblicato domenica su “Panorama”. Il 20,3 per cento degli intervistati afferma che voterà scheda bianca, mentre il 17,7 dichiara di essere indeciso. Il 3,4 per cento intende disertare le urne. Secondo il sondaggio la leader di Fp ottiene il 32 per cento dei voti a Lima e Callao, mentre il suo appoggio si riduce al 17,9 per cento nell'interno del Paese. Il candidato del Perù Libre raggiunge il 19,3 per cento delle intenzioni di voto a Lima e Callao e il 45 per cento dei voti all'interno del Paese. (segue) (Brb)