Lombardia: Baffi (Fd'I), più personale per Rsa e Rsd, serve azione di sistema urgente e incisiva

- "Le difficoltà che stanno investendo Rsa e Rsd in merito ad una sempre più preoccupante carenza di personale necessitano di una azione di sistema urgente e incisiva, che preveda misure volte a formare un maggior numero di infermieri, valutando l'opportunità di elevare la professionalità di alcuni operatori come i sociosanitari, che potrebbero essere estremamente utili per una maggior tutela sanitaria della fragilità di anziani e disabili". Lo dichiara in una nota Patrizia Baffi, consigliere regionale lodigiano di Fratelli d'Italia. "Una costruttiva interlocuzione di Regione Lombardia con il governo e con tutti gli attori interessati a partire dal mondo universitario sarebbe estremamente utile per sollecitare questo impegno non più rimandabile. La carenza di infermieri è un problema che coinvolge tutto il Paese, il sistema territoriale e in particolare le strutture sociosanitarie che ospitano anziani e disabili. I corsi di laurea in scienze infermieristiche continuano ad essere a numero chiuso e gli studenti formati, oggi, vengono quasi completamente assorbiti dalle aziende ospedaliere. In questo momento di particolare sofferenza, dovuto all'emergenza sanitaria, è necessaria una programmazione che consenta di aumentare il numero di infermieri formati e di prevedere la formazione di operatori sociosanitari specializzati, figure para infermieristiche e para sanitarie che possano aiutare le fragilità e le cronicità. Sono temi e realtà che conosco bene. Ho concretizzato queste riflessioni in una lettera indirizzata all'assessore regionale al welfare e sono sicura che il tema sarà al più presto oggetto di condivisione e confronto per rispondere alle esigenze di chi, in queste strutture, da un anno e mezzo mette in campo un impegno straordinario nonostante tante difficoltà", conclude Patrizia Baffi. (Com)