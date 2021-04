Covid: donate apparecchiature elettromedicali al Dea dell'Umberto I di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia Covid-19 ha sottoposto la sanità ad uno sforzo immane, da parte di tutte le strutture, soprattutto nell’ambito dell’emergenza-urgenza che ha visto un impiego enorme sia in termini di risorse umane che tecnologiche. La Rianimazione centrale dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma è riuscita ad affrontare le nuove esigenze grazie al contributo di tante Istituzioni pubbliche e private e tra queste, quello della Ambasciata Americana che ha donato dispositivi e apparecchiature elettromedicali di ultima generazione, per una valore di circa 259mila euro. La Terapia intensiva, così, è stata dotata di ulteriori 10 posti letto basculanti, con bilancia integrata e materasso anti-decubito; 10 monitor centrali multiparametrici, dotati di un ulteriore monitor da trasporto e nr. 1 centrale di monitoraggio (associata a 5 monitor ripetitori) che permette il controllo dei parametri vitali dei pazienti, per un minimo di 72 ore, nei diversi ambienti della rianimazione. Da marzo 2020 ad oggi sono stati ricoverati circa 7.000 pazienti affetti da Covid-19, di cui 600 in terapia intensiva, dove tra marzo ed aprile 2021 c’è stato un picco di 150 ricoverati. (segue) (Com)