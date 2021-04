Covid: donate apparecchiature elettromedicali al Dea dell'Umberto I di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a questo gesto di generosità, si compie oggi un ulteriore passo avanti nel contrasto alla crisi pandemica che vede i policlinici universitari in prima fila al servizio della collettività", sottolinea la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. "A nome del popolo e del governo degli Stati Uniti, siamo lieti di donare queste attrezzature per l’Unità di medicina d’emergenza del Policlinico, che è stata in prima linea nella risposta italiana alla pandemia di Covid fin dal primo focolaio in Italia più di un anno fa. Questa donazione è una conferma della storica alleanza tra l’Italia e gli Stati Uniti e riflette i profondi legami di amicizia e solidarietà tra i nostri due paesi. Ammiriamo molto il lavoro del personale sanitario e della leadership del Policlinico e siamo lieti di potervi sostenere nei vostri sforzi mentre affrontiamo insieme questa pandemia globale", ha sottolineato l’incaricato d’Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Thomas Smitham. "Grazie a questa donazione viene completato l’allestimento tecnologico della Rianimazione Centrale del Policlinico Umberto I. Questa tipologia di attrezzature incrementerà in maniera significativa la qualità e la sicurezza dei pazienti ricoverati", spiega il direttore del Dai emergenza-accettazione, aree critiche e trauma – emergenza, Francesco Pugliese. (segue) (Com)