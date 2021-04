Covid: donate apparecchiature elettromedicali al Dea dell'Umberto I di Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato attuale il Policlinico rappresenta la frontiera più avanzata per la presa in carico dei pazienti Covid-19 della Regione Lazio che ha affidato alla nostra struttura un ruolo di grande responsabilità con la progressiva attivazione di 500 posti letto a intensità di cure graduata, dedicati ai pazienti Covid 19 positivi che necessitano di ricovero e trattamento ospedaliero. Ringrazio l’Ambasciata Americana per l’impegno e l’aiuto che ha profuso nella realizzazione di questo progetto che ha consentito all’Umberto I di rispondere prontamente all’emergenza sanitaria, garantendo un più alto livello di assistenza ai pazienti", dice il direttore generale dell’Umberto I, Fabrizio d’Alba. (Com)