Cultura: Triennale Milano riapre al pubblico, un anno di eventi prima della 23esima esposizione internazionale

- Triennale Milano riapre al pubblico e presenta la programmazione dei prossimi dodici mesi, da oggi fino all’apertura della 23ª Esposizione internazionale nel maggio 2022. Un anno in cui mostre, spettacoli, festival, eventi, concerti, dialoghi animeranno gli spazi del Palazzo dell’Arte e il Giardino Giancarlo De Carlo, che ospiterà le attività di Triennale Estate. “Nel 2023 - ha spiegato il presidente, Stefano Boeri - Triennale Milano celebrerà i cento anni dalla sua fondazione. Durante la sua lunga storia, Triennale ha dimostrato la capacità di leggere e interpretare il proprio tempo, di intercettare con anticipo temi e urgenze, di porsi come un luogo aperto di dialogo, confronto e dibattito. Oggi più che mai Triennale vuole essere simbolo e riferimento della ripartenza culturale per la città di Milano e per tutta l’Italia. E lo fa attraverso la sua ampia programmazione di mostre ed eventi, che spazia dal design all’architettura, dal teatro alle performing arts alla fotografia, per arrivare all’importante appuntamento del 2022 con la 23ª Esposizione Internazionale, dal titolo ‘Unknown Unknowns’, in cui, deviando lo sguardo dalle certezze antropocentriche, Triennale si aprirà allo sconosciuto e all’ignoto con uno scambio fluido tra le arti e le scienze”. I curatori di Triennale Milano – Umberto Angelini (teatro, danza, performance, musica), Lorenza Baroncelli (architettura, rigenerazione urbana, città), Lorenza Bravetta (fotografia), Damiano Gullì (public program) e Marco Sammicheli (design, moda, artigianato) - hanno sviluppato un programma in cui i diversi ambiti espressivi s’intrecciano e dialogano, esplorando i temi centrali del nostro presente. (segue) (Com)