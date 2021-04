Cultura: Triennale Milano riapre al pubblico, un anno di eventi prima della 23esima esposizione internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura al pubblico di Triennale Milano (dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle 20) coinciderà con l’avvio di numerose iniziative, che permetteranno di tonare a vivere la cultura, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. La programmazione in presenza dialogherà con le attività digital: contenuti speciali, visite guidate, incontri, approfondimenti sul Magazine di triennale.org e podcast. Dal 27 aprile al 15 ottobre, dopo il successo della prima edizione, tornerà Triennale Estate, quest’anno a tema “Collecting Stories”: oltre cinque mesi di programmazione nel Giardino di Triennale, con un ricco calendario di eventi pomeridiani e serali, tra cui incontri, festival, proiezioni, spettacoli, concerti, performance e laboratori per bambini. Dall’11 maggio al 21 luglio è in programma la quarta edizione del festival “Fog - Triennale Milano Performing Arts, a cura di Umberto Angelini”. Diverse poi nel corso dell’anno le occasioni per sviluppare il pensiero e i progetti di Romeo Castellucci, grand invité di Triennale Milano per il quadriennio 2021 – 2024. Il 24 giugno aprirà inoltre l’esposizione dedicata ai progetti finalisti del Premio italiano di Architettura (direzione artistica di Lorenza Baroncelli), organizzato in collaborazione con il Maxxi. A fine giugno il Museo del Design Italiano di Triennale Milano, il cui sovrintendente è Marco Sammicheli, verrà arricchito da una serie di interventi che riguarderanno sia le didascalie e gli apparati testuali, mentre prosegue il processo di ampliamento della collezione del Museo grazie a nuove importanti acquisizioni e comodati, tra i quali opere di Carlo Mollino, Luigi Molinis, Ettore Sottsass, Nanda Vigo, Angelo Mangiarotti, Joe Colombo. Inoltre, lungo le pareti del Museo verrà sviluppato un racconto della storia di Triennale, che nel 2023 celebrerà i cento anni dalla fondazione. (segue) (Com)