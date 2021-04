Cultura: Triennale Milano riapre al pubblico, un anno di eventi prima della 23esima esposizione internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguirà poi il percorso che Triennale ha avviato con "A New European Bauhaus", ciclo di conferenze digitali nato dallo stimolo della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La programmazione espositiva di Triennale continuerà con le mostre che inaugureranno in autunno, tra cui quella dedicata a Saul Steinberg (15 ottobre 2021 – 13 marzo 2022, a cura di Italo Lupi e Marco Belpoliti con Francesca Pellicciari), in collaborazione con Electa; a Carlo Mollino (settembre 2021, a cura di Marco Sammicheli); le due esposizioni promosse dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea e con Triennale Milano: "Dieci viaggi nell’architettura italiana" (1 ottobre – 7 novembre 2021, a cura di Matteo Balduzzi, Alessandra Cerroti, Luciano Antonino Scuderi) e "Refocus. Archivio visivo della pandemia" (20 ottobre – 21 novembre 2021, a cura di Matteo Balduzzi e Matteo Piccioni). Insieme a Fondation Cartier, verrà inaugurata la prima personale in Italia del regista e fotografo francese Raymond Depardon (ottobre 2021 – marzo 2022), intitolata "La Vita Modern"a. Da ottobre a dicembre ripartirà la stagione teatrale di Triennale, con uno sguardo alla produzione contemporanea italiana e internazionale. Sotto la direzione artistica di Umberto Angelini, la programmazione del teatro presenterà artisti affermati e giovani emergenti. Con il Comune di Milano, infine, proseguono le attività del Milano Urban Center, spazio di racconto e ricerca sulle trasformazioni urbane che nel 2019 il Comune ha aperto all’interno del Palazzo dell’Arte. A chiudere questi dodici mesi di programmazione culturale sarà la 23ª Esposizione Internazionale "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries", a cura di Ersilia Vaudo, che aprirà il 20 maggio 2022. (Com)