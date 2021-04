Recovery: Draghi, pandemia ha confermato valore universale salute, 18,5 miliardi per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, quello della salute è “un settore critico, che ha affrontato sfide di portata storica nell’ultimo anno”. Nel corso delle comunicazioni al Senato in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il presidente ha chiarito che “la pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici”. La dotazione per questa missione “è complessivamente di 18,5 miliardi, di cui 15,6 relativamente a finanziamenti Rff e 2,9 di risorse nazionali”, ha aggiunto. (Rin)