Repubblica Ceca: giovedì manifestazioni contro la politica filorussa (2)

- Nel suo discorso di domenica il presidente ceco ha parlato di due piste investigative relative al caso delle esplosioni di Vrbetice, avvenute in Repubblica Ceca nel 2014. "Ci sono due versioni di ciò che ha causato le esplosioni a Vrbetice. La prima riguarda il trattamento non professionale delle munizioni da parte del personale del deposito e la seconda riguarda le azioni di agenti dei servizi speciali stranieri", ha affermato Zeman, invitando a non esprimere giudizi affrettati sul caso. L'idea che ci siano due piste è stata già smentita dal ministro dell'Interno Jan Hamacek e dal primo ministro Andrej Babis. La pista è una ed è quella che presume un coinvolgimento dei Servizi segreti militari russi (Gru) nelle esplosioni, ha detto il vicepremier Hamacek. (Vap)