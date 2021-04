Cannabis: Cimino (M5s), assoluzione De Benedetto indica strada al legislatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la deputata del Movimento cinque stelle, Rosalba Cimino, "tanto l’iniziale accusa di spaccio quanto l’assoluzione di oggi di Walter De Benedetto devono portare il Parlamento ad affrontare una questione che non è più procrastinabile". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il nostro Paese ha la possibilità di divenire autosufficiente nella produzione di cannabis terapeutica, soprattutto è necessario che si crei consapevolezza del suo utilizzo fondamentale in diverse patologie, come quelle neurodegenerative o le malattie infiammatorie croniche. Con questa assoluzione - conclude l'esponente del M5s - la giurisprudenza ci sta indicando l’unica strada di buonsenso da perseguire a livello legislativo. Perché le sofferenze di questi pazienti non vanno in pausa in attesa del dibattito politico". (Com)