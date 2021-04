Ungheria: Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ungherese (Mnb) ha deciso di mantenere invariati i tassi di riferimento. Lo comunica l'agenzia di stampa "Mti". Dopo la riunione mensile del consiglio di politica monetaria dell'istituto, il tasso base resta allo 0,60 per cento ed è a questo livello ormai dalla scorsa estate. Il consiglio ha lasciato immutati anche il tasso di deposito overnight (-0,05 per cento) e quello relativo alle obbligazioni garantite da collaterale (1,85 per cento). (Vap)