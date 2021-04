Perù: presidenziali, Keiko Fujimori garantisce premier non fujimorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata di Forza popolare alle elezioni presidenziali in Perù, Keiko Fujimori, ha dichiarato che se eletta al secondo turno il suo primo ministro non sarà fujimorista. “Il profilo che verrà scelto come primo ministro sarà senza dubio non quello di un fujimorista ma di qualcuno con un proprio peso, una sua traiettoria, capacità tecnica ma anche politica, che sia una persona dialogante”, ha detto la candidata, arrivata seconda al primo turno, parlando a “Punto Final”. Quanto ai membri di un suo ipotetico governo Fujimori ha detto che ci sarà apertura verso i diversi gruppi politici e che si cercheranno “consensi” all’interno dell’esecutivo. “Non rappresento più solo il fujimorismo, rappresento coloro che non vogliono il comunismo. La convocazione di un futuro governo dovrà essere molto aperta e dovrà avere colori favorevoli ai diversi gruppi politici che ci consentano di generare consenso all'interno del Congresso”, ha affermato. (segue) (Brb)