Spagna: rimpatriati i primi 30 migranti marocchini giunti a nuoto a Ceuta

- La polizia spagnola ha avviato un'operazione per il rimpatrio degli adulti marocchini che avevano nuotato fino a Ceuta, lo scorso fine settimana, fino al valico di frontiera di Tarajal attraverso "la porta nord". Come riferisce il quotidiano locale "El Faro de Ceuta", si tratta di rimpatriati, fino a questo momento circa 30 sui 130 previsti, realizzati sulla base dell'accordo tra i governi di Spagna e Marocco preso studiando ogni caso. Secondo le fonti consultate dal quotidiano, questo sarà il modus operandi nel caso di nuovi arrivi i marocchini che nuotano fino a Ceuta. L'operazione è stata coordinata dal prefetto di Ceuta, Salvadora Mateos, che nei giorni scorsi aveva trasmesso al ministero dell'Interno di Madrid la sua preoccupazione per l'arrivo massiccio di cittadini marocchini.(Spm)