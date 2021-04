Lombardia: Fumagalli (M5s) su presunta rimborsi a Regione, privato sia accreditato solo in assenza di provvedimenti giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il patteggiamento dei big della sanità privata e farmaceutica nell'ambito del processo sulla presunta maxi truffa per l'acquisto di farmaci ai danni di Regione Lombardia evidenzia come il rapporto tra pubblico e privato debba essere adeguatamente regolamentato". Lo ha dichiarato Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5s Lombardia, commentando la sentenza di patteggiamento di cinque ospedali del gruppo San Donato nell'ambito del procedimento relativo ai due presunte truffe ai danni della Regione Lombardia sulla ricezione di rimborsi gonfiati per l'acquisto di farmaci e di endoprotesi. "Oltre ad avere controlli più stringenti - osserva Fumagalli - è anche necessario disciplinare meglio i relativi rapporti contrattuali che spesso non sono molto chiari. Ho depositato un progetto di legge sulla modalità di contrattualizzazione del settore privato che risponde proprio a queste esigenze di prevenzione e controllo". (com)