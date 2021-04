Speciale energia: Aeb, accordo per l’illuminazione pubblica di Busto Arsizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Gelsia, società 100 per cento controllata da Aeb (Gruppo A2A), a fornire energia completamente rinnovabile per l’illuminazione pubblica di Busto Arsizio. L’accordo prevede la fornitura di 6,2 milioni di kwh annui di energia 100 per cento green - ovvero certificata con l’origine della fonte utilizzata per la produzione - al gestore dell’illuminazione del Comune lombardo, l’associazione temporanea di impresa formata dall’altra società controllata da AEB, A2A Illuminazione Pubblica, e Varese Risorse (società del Gruppo Acsm Agam), per una spesa stimata in 1,1 milioni di euro all’anno. L’operazione mostra il percorso di evoluzione societaria di AEB come Holding di servizi per le società operative. Una crescita sostenibile che, come previsto dal Piano Industriale 2021-2025, punta a sviluppare e valorizzare le sinergie di Gruppo. La fornitura di energia green, gli investimenti sull’illuminazione e l’installazione di 10mila nuove luci a Led nel Comune di Busto Arsizio produrranno notevoli benefici dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica. Ogni anno sarà infatti evitata l’emissione di 1.700 tonnellate di CO2 e risparmiate circa 1.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). Inoltre è prevista una riduzione dell’80% dei consumi complessivi per l’illuminazione. (Com)