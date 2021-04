Speciale energia: l'Algeria sta per mettere a punto la nuova legge sugli idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è sul punto di finalizzare la nuova legge sugli idrocarburi. Lo ha affermato il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, parlando all’emittente pubblica nazionale. E’ stato completato finora il 95 per cento dei testi relativi all’applicazione di una legge che, nelle intenzioni delle autorità, dovrà incoraggiare gli operatori internazionali del settore a investire in Algeria. Il ministro ha detto che è stata avviata anche un'attività di sensibilizzazione a livello internazionale, in particolare attraverso colloqui con rappresentanze diplomatiche accreditate nel Paese, per incoraggiare le imprese attive nel settore degli idrocarburi ad investire nel Paese nordafricano. Con questo approccio, il governo intende creare una "interazione rapida" con le aziende per aumentare la produzione nazionale sia attraverso le nuove prospezioni, sia attraverso lo sfruttamento dei giacimenti. (Ala)