Speciale energia: l'Ad di Omv Seele lascerà l'incarico nel 2022

- Amministratore delegato del gruppo per l'energia austriaco Omv dal 2019, Rainer Seele, non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022. È quanto comunicato dallo stesso Seele al presidente del consiglio di vigilanza di Omv, Mark Garrett, come rende noto l'azienda. Le ragioni della decisione del dirigente non sono note. Come osserva il quotidiano “Handelsblatt”, l'Ad di Omv è stato recentemente criticato dalle associazioni ambientaliste Greenpeace e Fridays for future Austria, che accusano il gruppo di far monitorare i movimenti ecologisti in Nuova Zelanda. Impegnata nella ricerca di idrocarburi al largo del Paese, Omv ha respinto le accuse. Tuttavia, la ministra dell'Ambiente austriaca, l'esponente dei Verdi Leonore Gewessler, ha chiesto un rapido chiarimento da parte della società. Inoltre, in una lettera, il vicecancelliere austriaco, il verde Werner Kogler che è anche ministro per l'Arte, la Cultura, la Pubblica amministrazione e lo Sport, ha chiesto all'Ad di rispondere alle domande sulle attività di sorveglianza cui Omv sottoporrebbe gli ambientalisti in Nuova Zelanda. L'azienda ha quindi invitato le organizzazioni ecologiste a una discussione, con Greenpeace che ha accolto con favore questo passo. (Geb)