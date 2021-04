Speciale energia: Cina, acque nucleari Fukushima, esperti cinesi saranno inclusi in gruppo di lavoro Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni esperti cinesi saranno invitati a far parte di un gruppo di lavoro tecnico dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in riferimento allo smaltimento delle acque reflue nucleari di Fukushima, in Giappone. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Wang Wenbin durante una conferenza stampa quotidiana. "Considerando che l'incidente nucleare di Fukushima è stato uno dei più gravi della storia, il governo giapponese ha deciso unilateralmente di scaricare le acque reflue in mare senza pensare a uno smaltimento sicuro e alla consultazione della comunità internazionale", ha affermato Wang. "Un atto così irresponsabile non solo mette direttamente a repentaglio gli interessi della popolazione, ma minaccia anche l'ambiente marino globale e la sicurezza sanitaria pubblica", ha detto il portavoce. "L'Aiea dovrebbe avviare al più presto un gruppo di lavoro tecnico che coinvolga la Cina e altre parti interessate pertinenti", così da "attuare i piani di smaltimento delle acque reflue", ha aggiunto il portavoce. Prima di scaricare le acque reflue radioattive di Fukushima in mare, "il Giappone dovrebbe affrontare seriamente le preoccupazioni delle parti interessate, tra cui la Cina e la comunità internazionale", ha concluso Wang. (Cip)